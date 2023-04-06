Зеленкова (Лансере) Екатерина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленкова (Лансере) Екатерина Евгеньевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1882

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Лансере Евгений Александрович

Мать: Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1909

Сын: Зеленков Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Зеленков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Зеленков Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Зеленков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Владимировна

Отец ребёнка: Зеленков Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеленков Владимир Александрович

Смерть
1921
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