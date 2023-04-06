Зеленкова (Лансере) Екатерина Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
1909
Сын: Зеленков Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Зеленков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Зеленков Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Зеленков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зеленков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Владимировна
Отец ребёнка: Зеленков Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921