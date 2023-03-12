Зеленков Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленков Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Зеленков Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Зеленкова Екатерина Евгеньевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Зеленков Георгий Владимирович

Мать ребёнка: Зеленкова Екатерина Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленкова Екатерина Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Владимировна

Мать ребёнка: Зеленкова Екатерина Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленкова Екатерина Евгеньевна

Смерть
1942
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