Зеленков Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Зеленков Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Зеленкова Екатерина Евгеньевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Зеленков Георгий Владимирович
Мать ребёнка: Зеленкова Екатерина Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зеленкова Екатерина Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Владимировна
Мать ребёнка: Зеленкова Екатерина Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942