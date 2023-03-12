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Бенуа Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Бенуа Николай Леонтьевич

Мать: Камилла Альбертовна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бенуа Константин Михайлович

Мать ребёнка: Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Ольга Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Константиновна

Смерть
1931
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