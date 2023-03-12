Бенуа Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Бенуа Николай Леонтьевич
Мать: Камилла Альбертовна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бенуа Константин Михайлович
Мать ребёнка: Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Ольга Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Константиновна
Смерть
1931