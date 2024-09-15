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Торопов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Торопов Андрей Иванович

Мать: Торопова Катерина Ефимовна

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова (Шельпякова) Настасья Зотеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 14л
Рождение ребёнка
1808

Сын: Торопов Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 13об, от первой жены
Рождение ребёнка
1811

Сын: Торопов Матвей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 13об, от первой жены
Рождение ребёнка
1814

Сын: Торопов Прохор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 13об, от первой жены
Рождение ребёнка
1817

Сын: Торопов Федор Иванович

Мать ребёнка: Торопова (Шельпякова) Настасья Зотеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 13об
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Засыпкина (Торопова) Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Торопова (Шельпякова) Настасья Зотеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 14л
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Малиновцева (Торопова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Торопова (Шельпякова) Настасья Зотеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-14л
Рождение ребёнка
1827

Сын: Торопов Максим Иванович

Мать ребёнка: Торопова (Шельпякова) Настасья Зотеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 13об
Рождение ребёнка
1828

Сын: Торопов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Торопова (Шельпякова) Настасья Зотеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834 13об
Рождение ребёнка
1834

Сын: Торопов Федор Иванович

Мать ребёнка: Торопова (Шельпякова) Настасья Зотеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-71об
Смерть
После 1858
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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