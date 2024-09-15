Торопов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834 14л
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, рев1834 13об, от первой жены
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, рев1834 13об, от первой жены
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, рев1834 13об, от первой жены
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Торопова (Шельпякова) Настасья Зотеевна
ГАСО, рев1834 13об
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Засыпкина (Торопова) Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Торопова (Шельпякова) Настасья Зотеевна
ГАСО, рев1834 14л
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Малиновцева (Торопова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Торопова (Шельпякова) Настасья Зотеевна
ГАСО, 179-1-45-14л
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Торопова (Шельпякова) Настасья Зотеевна
ГАСО, рев1834 13об
Рождение ребёнка
1828
Сын: Торопов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Торопова (Шельпякова) Настасья Зотеевна
ГАСО, рев1834 13об
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Торопова (Шельпякова) Настасья Зотеевна
ГАСО, 179-1-213-71об
Смерть
После 1858