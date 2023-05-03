Торопова Катерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова Катерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Торопов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Торопов Андрей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Торопова Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Торопов Андрей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Торопов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Торопов Андрей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Торопов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Торопов Андрей Иванович

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Торопова Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Торопов Андрей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Андрей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 лист
Смерть
Неизвестно
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