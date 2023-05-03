Торопова Катерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Торопов Андрей Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Торопова Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Торопов Андрей Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Торопов Андрей Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Торопов Андрей Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Торопова Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Торопов Андрей Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 43 лист
Смерть
Неизвестно