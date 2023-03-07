Зубарев Терентий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Зубарев Василий Дмитриев
Мать: Зубарева Варвара Ильина
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Марья Терентьева
Мать ребёнка: Зубарева Пелагея Зотова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Зубарев Василий Терентьев
Мать ребёнка: Зубарева Пелагея Зотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубарева Пелагея Зотова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795