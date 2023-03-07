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Зубарев Терентий Васильев

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Место рождения

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Зубарев Василий Дмитриев

Мать: Зубарева Варвара Ильина

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Марья Терентьева

Мать ребёнка: Зубарева Пелагея Зотова

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1795

Сын: Зубарев Василий Терентьев

Мать ребёнка: Зубарева Пелагея Зотова

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Пелагея Зотова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 1795
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