Зубарев Василий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубарев Василий Дмитриев

Зубарев Василий Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1745 г.р.
Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Зубарев Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Зубарев Василий Васильев

Мать ребёнка: Зубарева Варвара Ильина

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Зубарев Терентий Васильев

Мать ребёнка: Зубарева Варвара Ильина

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Афимья Михайлова

Мать ребёнка: Зубарева Анна Игнатьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Варвара Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Анна Игнатьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 1795
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close