Зубарев Василий Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Зубарев Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Зубарева Варвара Ильина
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Зубарев Терентий Васильев
Мать ребёнка: Зубарева Варвара Ильина
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Афимья Михайлова
Мать ребёнка: Зубарева Анна Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубарева Варвара Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубарева Анна Игнатьева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795