Зубарева Варвара Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Зубарев Василий Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Зубарев Терентий Васильев
Отец ребёнка: Зубарев Василий Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1785