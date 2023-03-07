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Зубарева Варвара Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Зубарев Василий Васильев

Отец ребёнка: Зубарев Василий Дмитриев

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Зубарев Терентий Васильев

Отец ребёнка: Зубарев Василий Дмитриев

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Василий Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1785
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
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