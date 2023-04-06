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Зубарева Пелагея Зотова

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Место рождения

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Марья Терентьева

Отец ребёнка: Зубарев Терентий Васильев

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1795

Сын: Зубарев Василий Терентьев

Отец ребёнка: Зубарев Терентий Васильев

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Терентий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 1795
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