Дауркин Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти15.09.1910
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Дауркина) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Дауркина Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Дауркина) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Дауркина Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Дауркина Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Дауркина Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Дауркина) Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Дауркина Агафья Николаевна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Дауркина Агафья Николаевна
Смерть
15.09.1910
Причина смерти: от старости