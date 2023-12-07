Дауркин Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДауркин Иван Константинович

Дауркин Иван Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

15.09.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Дауркин Константин Иванович

Мать: Дауркина (Караулова) Евдокия Демидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дауркина Агафья Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Дауркина) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Дауркина Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Дауркина) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Дауркина Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Дауркин Илья Иванович

Мать ребёнка: Дауркина Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Дауркин Лавр Иванович

Мать ребёнка: Дауркина Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Дауркина) Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Дауркина Агафья Николаевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Дауркин Иродион Иванович

Мать ребёнка: Дауркина Агафья Николаевна

Смерть
15.09.1910
Причина смерти: от старости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.