Дауркина (Караулова) Евдокия Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дауркина (Караулова) Евдокия Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дауркин Константин Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Дауркин Родион Константинович

Отец ребёнка: Дауркин Константин Иванович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Дауркин Иван Константинович

Отец ребёнка: Дауркин Константин Иванович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Дауркина) Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Дауркин Константин Иванович

Смерть
Неизвестно

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