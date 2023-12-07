Дауркина (Караулова) Евдокия Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Дауркин Родион Константинович
Отец ребёнка: Дауркин Константин Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дауркин Иван Константинович
Отец ребёнка: Дауркин Константин Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Дауркина) Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Дауркин Константин Иванович
Смерть
Неизвестно