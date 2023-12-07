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Дауркин Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Дауркин Иван Никифорович

Мать: Дауркина Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дауркина (Караулова) Евдокия Демидовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822

Сын: Дауркин Родион Константинович

Мать ребёнка: Дауркина (Караулова) Евдокия Демидовна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Дауркин Иван Константинович

Мать ребёнка: Дауркина (Караулова) Евдокия Демидовна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Дауркина) Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Дауркина (Караулова) Евдокия Демидовна

Смерть
Неизвестно

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