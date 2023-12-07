Дауркин Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Дауркин Иван Никифорович
Мать: Дауркина Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Дауркин Родион Константинович
Мать ребёнка: Дауркина (Караулова) Евдокия Демидовна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дауркин Иван Константинович
Мать ребёнка: Дауркина (Караулова) Евдокия Демидовна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Дауркина) Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Дауркина (Караулова) Евдокия Демидовна
Смерть
Неизвестно