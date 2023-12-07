Дауркин Иродион Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДауркин Иродион Иванович

Дауркин Иродион Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Дауркин Иван Константинович

Мать: Дауркина Агафья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дауркина Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1907

Дочь: (Дауркина) Евфросинья Родионовна

Мать ребёнка: Дауркина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
17.09.1908

Дочь: (Дауркина) Любовь Родионовна

Мать ребёнка: Дауркина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Дауркин Василий Родионович

Мать ребёнка: Дауркина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Дауркина) Ксения Родионовна

Мать ребёнка: Дауркина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1911

Сын: Дауркин Николай Родионович

Мать ребёнка: Дауркина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.