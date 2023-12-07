Дауркин Иродион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дауркина Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1907
Дочь: (Дауркина) Евфросинья Родионовна
Мать ребёнка: Дауркина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.09.1908
Дочь: (Дауркина) Любовь Родионовна
Мать ребёнка: Дауркина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Дауркин Василий Родионович
Мать ребёнка: Дауркина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Дауркина) Ксения Родионовна
Мать ребёнка: Дауркина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1911
Сын: Дауркин Николай Родионович
Мать ребёнка: Дауркина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно