Дауркина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дауркина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1907

Дочь: Евфросинья Родионовна

Отец ребёнка: Дауркин Иродион Иванович

Подкаменная
Рождение ребёнка
17.09.1908

Дочь: Любовь Родионовна

Отец ребёнка: Дауркин Иродион Иванович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Дауркин Василий Родионович

Отец ребёнка: Дауркин Иродион Иванович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ксения Родионовна

Отец ребёнка: Дауркин Иродион Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1911

Сын: Дауркин Николай Родионович

Отец ребёнка: Дауркин Иродион Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дауркин Иродион Иванович

Место жительства
Неизвестно
Подкаменная
Смерть
Неизвестно
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