Дауркина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1907
Дочь: Евфросинья Родионовна
Отец ребёнка: Дауркин Иродион Иванович
Подкаменная
Рождение ребёнка
17.09.1908
Дочь: Любовь Родионовна
Отец ребёнка: Дауркин Иродион Иванович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Дауркин Василий Родионович
Отец ребёнка: Дауркин Иродион Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ксения Родионовна
Отец ребёнка: Дауркин Иродион Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1911
Сын: Дауркин Николай Родионович
Отец ребёнка: Дауркин Иродион Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Подкаменная
Смерть
Неизвестно