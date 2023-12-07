Дауркина Агафья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дауркина Агафья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Дауркин Иван Константинович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Дауркин Иван Константинович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Дауркин Илья Иванович

Отец ребёнка: Дауркин Иван Константинович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Дауркин Лавр Иванович

Отец ребёнка: Дауркин Иван Константинович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Дауркин Иван Константинович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Дауркин Иродион Иванович

Отец ребёнка: Дауркин Иван Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дауркин Иван Константинович

Место жительства
Неизвестно
Подкаменная
Смерть
Неизвестно
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