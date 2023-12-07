Дауркина Агафья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Дауркин Иван Константинович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Дауркин Иван Константинович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Дауркин Иван Константинович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Дауркин Иван Константинович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Дауркин Иван Константинович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Дауркин Иван Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Подкаменная
Смерть
Неизвестно