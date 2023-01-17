Королева (Ермолина) Ефросинья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1914
Дата смерти09.02.1991
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1914
Отец: Ермолин Николай Матвеевич
Мать: Ермолина Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
01.01.1951
Сын: Королев Александр Факеевич
Отец ребёнка: Королев Фокей Ермолаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1991