Королева (Ермолина) Ефросинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Ермолина) Ефросинья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1914

Дата смерти

09.02.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

1878 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1914

Отец: Ермолин Николай Матвеевич

Мать: Ермолина Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Королев Александр Факеевич

Отец ребёнка: Королев Фокей Ермолаевич

Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королев Фокей Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королев Фокей Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королев Фокей Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королев Фокей Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Фокей Ермолаевич

Смерть
09.02.1991
Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
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