Королев Александр Факеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Александр Факеевич

Королев Александр Факеевич

avatar

Место рождения

Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

01.01.1951

Дата смерти

06.10.2016

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1951

Отец: Королев Фокей Ермолаевич

Мать: Королева Ефросинья Николаевна

Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.10.2016
Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close