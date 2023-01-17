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Королев Фокей Ермолаевич

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Место рождения

Ивановка Шербакульского района

Дата рождения

05.07.1909

Дата смерти

26.08.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1909

Отец: Королев Ермолай

Мать: не указана

Ивановка Шербакульского района
Рождение ребёнка
01.01.1951

Сын: Королев Александр Факеевич

Мать ребёнка: Королева Ефросинья Николаевна

Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева Ефросинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева Ефросинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева Ефросинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева Ефросинья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Ефросинья Николаевна

Смерть
26.08.1976
Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
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