Королев Фокей Ермолаевич
Место рожденияИвановка Шербакульского района
Дата рождения05.07.1909
Дата смерти26.08.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1909
Отец: Королев Ермолай
Мать: не указана
Ивановка Шербакульского района
Рождение ребёнка
01.01.1951
Сын: Королев Александр Факеевич
Мать ребёнка: Королева Ефросинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.1976