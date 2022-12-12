Ермолин Николай Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолин Матвей Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Ермолина Анна Тихоновна
Мосточино, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Шеленкова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Ермолина Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Ермолина Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
08.03.1914
Дочь: Королева Ефросинья Николаевна
Мать ребёнка: Ермолина Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
07.10.1918
Дочь: Данилова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Ермолина Анна Тихоновна
Поезд из Брянской области в Омскую
Рождение ребёнка
06.09.1922
Сын: Ермолин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Ермолина Анна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермолина Анна Тихоновна
Смерть
Неизвестно