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Ермолин Николай Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолин Матвей Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ермолин Илья Николаевич

Мать ребёнка: Ермолина Анна Тихоновна

Мосточино, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Шеленкова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Ермолина Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Ермолина Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
08.03.1914

Дочь: Королева Ефросинья Николаевна

Мать ребёнка: Ермолина Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
07.10.1918

Дочь: Данилова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Ермолина Анна Тихоновна

Поезд из Брянской области в Омскую
Рождение ребёнка
06.09.1922

Сын: Ермолин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Ермолина Анна Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолина Анна Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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