Остратова (Болтушина) Мария Семеновна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
1881
Рождение ребёнка
1884
Сын: Викторов Василий Викторович
Отец ребёнка: Остратов Виктор Евстратьевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Уланова Александра Викторовна
Отец ребёнка: Остратов Виктор Евстратьевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ванифатьева Параскева Викторовна
Отец ребёнка: Остратов Виктор Евстратьевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Мария Викторовна
Отец ребёнка: Остратов Виктор Евстратьевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Мария Викторовна
Отец ребёнка: Остратов Виктор Евстратьевич
Смерть
Неизвестно