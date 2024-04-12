Остратова (Болтушина) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остратова (Болтушина) Мария Семеновна

Место рождения

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Болтушин Семен Андреевич

Мать: Болтушина Евдокия Ефимовна

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1881

Муж: Остратов Виктор Евстратьевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Викторов Василий Викторович

Отец ребёнка: Остратов Виктор Евстратьевич

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Уланова Александра Викторовна

Отец ребёнка: Остратов Виктор Евстратьевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ванифатьева Параскева Викторовна

Отец ребёнка: Остратов Виктор Евстратьевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Мария Викторовна

Отец ребёнка: Остратов Виктор Евстратьевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Мария Викторовна

Отец ребёнка: Остратов Виктор Евстратьевич

Смерть
Неизвестно
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