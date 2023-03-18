Ванифатьева (Остратова) Параскева Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванифатьева (Остратова) Параскева Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Остратов Виктор Евстратьевич

Мать: Остратова Мария Семеновна

Бракосочетание
1913

Муж: Ванифатьев Елисей Ванифатьевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ванифатьев Алексей Елисеевич

Отец ребёнка: Ванифатьев Елисей Ванифатьевич

Хрипцы, Черновская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Ванифатьева Акулина Елисеевна

Отец ребёнка: Ванифатьев Елисей Ванифатьевич

Хрипцы, Черновская волость, Новгородский уезд
Смерть
Неизвестно