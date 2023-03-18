Ванифатьева (Остратова) Параскева Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ванифатьев Алексей Елисеевич
Отец ребёнка: Ванифатьев Елисей Ванифатьевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Ванифатьева Акулина Елисеевна
Отец ребёнка: Ванифатьев Елисей Ванифатьевич
Смерть
Неизвестно