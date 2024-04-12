Викторов Василий Викторович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
1914
Сын: Викторов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Викторова Варвара Матвеевна
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
1921
Сын: Викторов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Викторова Варвара Матвеевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Викторов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Викторова Варвара Матвеевна
Смерть
Неизвестно