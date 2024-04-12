Викторов Василий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВикторов Василий Викторович

Викторов Василий Викторович

Место рождения

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Остратов Виктор Евстратьевич

Мать: Остратова Мария Семеновна

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Викторов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Викторова Варвара Матвеевна

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1914

Жена: Викторова Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Викторов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Викторова Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Викторов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Викторова Варвара Матвеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close