Воеводкина Пелагия Исаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1753
Дочь: Анастасия Игнатова
Отец ребёнка: Воеводкин Игнатий Исаев
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1853
Дочь: Лапина Евдокия Игнатова
Отец ребёнка: Воеводкин Игнатий Исаев
Рождение ребёнка
До 1862
Дочь: Болдуева Мария Игнатова
Отец ребёнка: Воеводкин Игнатий Исаев
Смерть
Неизвестно