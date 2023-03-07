Воеводкина Пелагия Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводкина Пелагия Исаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1753

Дочь: Анастасия Игнатова

Отец ребёнка: Воеводкин Игнатий Исаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1853

Дочь: Лапина Евдокия Игнатова

Отец ребёнка: Воеводкин Игнатий Исаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1862

Дочь: Болдуева Мария Игнатова

Отец ребёнка: Воеводкин Игнатий Исаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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