Воеводкин Игнатий Исаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводкин Игнатий Исаев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1753

Дочь: Анастасия Игнатова

Мать ребёнка: Воеводкина Пелагия Исаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
1827

Отец: Воеводкин Исай Андреев

Мать: Воеводкина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1853

Дочь: Лапина Евдокия Игнатова

Мать ребёнка: Воеводкина Пелагия Исаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1862

Дочь: Болдуева Мария Игнатова

Мать ребёнка: Воеводкина Пелагия Исаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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