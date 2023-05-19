Воеводкин Игнатий Исаев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1753
Дочь: Анастасия Игнатова
Мать ребёнка: Воеводкина Пелагия Исаева
Рождение
1827
Отец: Воеводкин Исай Андреев
Мать: Воеводкина Иванова
Рождение ребёнка
До 1853
Дочь: Лапина Евдокия Игнатова
Мать ребёнка: Воеводкина Пелагия Исаева
Рождение ребёнка
До 1862
Дочь: Болдуева Мария Игнатова
Мать ребёнка: Воеводкина Пелагия Исаева
Смерть
Неизвестно