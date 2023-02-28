Лапина (Воеводкина) Евдокия Игнатова
Место рождения
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: Воеводкин Игнатий Исаев
Бракосочетание
09.01.1883
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1883
Отец ребёнка: Лапин (пенкин) Савва Ермолаев
Рождение ребёнка
19.01.1885
Сын: Лапин Иван Саввин
Отец ребёнка: Лапин (пенкин) Савва Ермолаев
Рождение ребёнка
11.05.1887
Дочь: Гликерия Саввина
Отец ребёнка: Лапин (пенкин) Савва Ермолаев
Рождение ребёнка
26.10.1888
Отец ребёнка: Лапин (пенкин) Савва Ермолаев
Рождение ребёнка
26.04.1892
Дочь: Ирина Саввина
Отец ребёнка: Лапин (пенкин) Савва Ермолаев
Рождение ребёнка
26.04.1892
Дочь: Пелагея Саввина
Отец ребёнка: Лапин (пенкин) Савва Ермолаев
Рождение ребёнка
05.08.1893
Отец ребёнка: Лапин (пенкин) Савва Ермолаев
Рождение ребёнка
23.02.1897
Отец ребёнка: Лапин (пенкин) Савва Ермолаев
Рождение ребёнка
14.10.1899
Сын: Лапин Андрей Саввин
Отец ребёнка: Лапин (пенкин) Савва Ермолаев
Смерть
Неизвестно