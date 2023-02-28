Лапина (Воеводкина) Евдокия Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапина (Воеводкина) Евдокия Игнатова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: Воеводкин Игнатий Исаев

Мать: Воеводкина Пелагия Исаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.01.1883

Муж: Лапин (пенкин) Савва Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1883

Сын: Лапин Дометий Савельев

Отец ребёнка: Лапин (пенкин) Савва Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1885

Сын: Лапин Иван Саввин

Отец ребёнка: Лапин (пенкин) Савва Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.05.1887

Дочь: Гликерия Саввина

Отец ребёнка: Лапин (пенкин) Савва Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1888

Сын: Лапин Дмитрий Савельев

Отец ребёнка: Лапин (пенкин) Савва Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1892

Дочь: Ирина Саввина

Отец ребёнка: Лапин (пенкин) Савва Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1892

Дочь: Пелагея Саввина

Отец ребёнка: Лапин (пенкин) Савва Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1893

Сын: Лапин Григорий Саввин

Отец ребёнка: Лапин (пенкин) Савва Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.02.1897

Сын: Лапин Александр Саввин

Отец ребёнка: Лапин (пенкин) Савва Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1899

Сын: Лапин Андрей Саввин

Отец ребёнка: Лапин (пенкин) Савва Ермолаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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