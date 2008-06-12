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Хабибуллин Гатиятулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.07.1923

Дочь: Хабибуллина Минидина Гатиятулловна

Мать ребёнка: Хадича

Рождение ребёнка
1929

Сын: Хабибуллин Закий Гатиятуллович

Мать ребёнка: Хадича

Рождение ребёнка
17.01.?

Дочь: Хабибуллина Срур Гатиятулловна

Мать ребёнка: Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хабибуллина Минигюль Гатиятулловна

Мать ребёнка: Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибуллин Валиулла Гатиятуллович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабибуллин Валиулла Гатиятуллович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1969
Рождение
1980

Отец: не указан

Мать: не указана

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