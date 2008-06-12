Хабибуллин Гатиятулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.07.1923
Дочь: Хабибуллина Минидина Гатиятулловна
Мать ребёнка: Хадича
Рождение ребёнка
1929
Сын: Хабибуллин Закий Гатиятуллович
Мать ребёнка: Хадича
Рождение ребёнка
17.01.?
Дочь: Хабибуллина Срур Гатиятулловна
Мать ребёнка: Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хабибуллина Минигюль Гатиятулловна
Мать ребёнка: Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибуллин Валиулла Гатиятуллович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабибуллин Валиулла Гатиятуллович
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1969
Рождение
1980
Отец: не указан
Мать: не указана