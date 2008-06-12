Хабибуллина Минидина Гатиятулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1923
Дата смерти12.06.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1923
Отец: Хабибуллин Гатиятулла
Мать: Хадича
Рождение ребёнка
19.06.1951
Дочь: Ахметшина Зульфира Ахметовна
Отец ребёнка: Ахметшин Ахмет Нурмухаметович
Рождение ребёнка
?.10.?
Сын: Ахметшин Альберт Ахметович
Отец ребёнка: Ахметшин Ахмет Нурмухаметович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.2008