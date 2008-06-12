Хабибуллина Минидина Гатиятулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллина Минидина Гатиятулловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1923

Дата смерти

12.06.2008

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1923

Отец: Хабибуллин Гатиятулла

Мать: Хадича

Рождение ребёнка
19.06.1951

Дочь: Ахметшина Зульфира Ахметовна

Отец ребёнка: Ахметшин Ахмет Нурмухаметович

Рождение ребёнка
?.10.?

Сын: Ахметшин Альберт Ахметович

Отец ребёнка: Ахметшин Ахмет Нурмухаметович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметшин Ахмет Нурмухаметович

Смерть
12.06.2008
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