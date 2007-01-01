Хабибуллин Закий Гатиятуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллин Закий Гатиятуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Хабибуллин Гатиятулла

Мать: Хадича

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Хабибуллина Зиля Закиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Хабибуллин Зуфар Закиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1964

Сын: Хабибуллин Наиль Закиевич

Мать ребёнка: Фаузия

Рождение ребёнка
1969

Сын: Хабибуллин Раиль Закиевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаузия

Смерть
2007
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