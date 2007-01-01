Хабибуллин Закий Гатиятуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Хабибуллин Гатиятулла
Мать: Хадича
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Хабибуллина Зиля Закиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1959
Сын: Хабибуллин Зуфар Закиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1964
Сын: Хабибуллин Наиль Закиевич
Мать ребёнка: Фаузия
Рождение ребёнка
1969
Сын: Хабибуллин Раиль Закиевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаузия
Смерть
2007