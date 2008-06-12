Хадича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1923
Дочь: Хабибуллина Минидина Гатиятулловна
Отец ребёнка: Хабибуллин Гатиятулла
Рождение ребёнка
1929
Сын: Хабибуллин Закий Гатиятуллович
Отец ребёнка: Хабибуллин Гатиятулла
Рождение ребёнка
17.01.?
Дочь: Хабибуллина Срур Гатиятулловна
Отец ребёнка: Хабибуллин Гатиятулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хабибуллина Минигюль Гатиятулловна
Отец ребёнка: Хабибуллин Гатиятулла
Смерть
Неизвестно