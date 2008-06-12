Хадича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хадича

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1923

Дочь: Хабибуллина Минидина Гатиятулловна

Отец ребёнка: Хабибуллин Гатиятулла

Рождение ребёнка
1929

Сын: Хабибуллин Закий Гатиятуллович

Отец ребёнка: Хабибуллин Гатиятулла

Рождение ребёнка
17.01.?

Дочь: Хабибуллина Срур Гатиятулловна

Отец ребёнка: Хабибуллин Гатиятулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хабибуллина Минигюль Гатиятулловна

Отец ребёнка: Хабибуллин Гатиятулла

Смерть
Неизвестно
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