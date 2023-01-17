Аксенова (Воронцова) Вероника Гербертовна
Место рождения
Дата рождения?.06.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1979
Бракосочетание
?.09.2001
Рождение ребёнка
?.02.2002
Дочь: Аксенова Софья Александровна
Отец ребёнка: Аксенов Александр Петрович
Рождение ребёнка
?.03.2006
Дочь: Аксенова Дарья Александровна
Отец ребёнка: Аксенов Александр Петрович
Рождение ребёнка
?.12.2011
Сын: Аксенов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Аксенов Александр Петрович