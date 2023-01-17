Аксенова (Воронцова) Вероника Гербертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Воронцова) Вероника Гербертовна

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Место рождения

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1979

Отец: Воронцов Герберт Александрович

Мать: Широбокова Алевтина Петровна

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.09.2001

Муж: Аксенов Александр Петрович

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.2002

Дочь: Аксенова Софья Александровна

Отец ребёнка: Аксенов Александр Петрович

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.03.2006

Дочь: Аксенова Дарья Александровна

Отец ребёнка: Аксенов Александр Петрович

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.2011

Сын: Аксенов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Аксенов Александр Петрович

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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