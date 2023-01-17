Воронцов Герберт Александрович
Место рождения
Дата рождения01.05.1957
Дата смерти?.06.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1979
Дочь: Аксенова Вероника Гербертовна
Мать ребёнка: Широбокова Алевтина Петровна
Рождение ребёнка
?.09.1980
Дочь: Воронцова Ольга Гербертовна
Мать ребёнка: Широбокова Алевтина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1981