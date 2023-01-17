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Воронцов Герберт Александрович

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Место рождения

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.05.1957

Дата смерти

?.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1979

Дочь: Аксенова Вероника Гербертовна

Мать ребёнка: Широбокова Алевтина Петровна

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1980

Дочь: Воронцова Ольга Гербертовна

Мать ребёнка: Широбокова Алевтина Петровна

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широбокова Алевтина Петровна

Смерть
?.06.1981
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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