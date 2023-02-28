Широбокова (Пименова) Алевтина Петровна
Место рождения
Дата рождения?.08.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1979
Дочь: Аксенова Вероника Гербертовна
Отец ребёнка: Воронцов Герберт Александрович
Рождение ребёнка
?.09.1980
Дочь: Воронцова Ольга Гербертовна
Отец ребёнка: Воронцов Герберт Александрович
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Голубева Алена Семеновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.06.1988
Сын: Широбоков Максим Семенович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно