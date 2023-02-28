Широбокова (Пименова) Алевтина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широбокова (Пименова) Алевтина Петровна

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Место рождения

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1979

Дочь: Аксенова Вероника Гербертовна

Отец ребёнка: Воронцов Герберт Александрович

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1980

Дочь: Воронцова Ольга Гербертовна

Отец ребёнка: Воронцов Герберт Александрович

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1984

Дочь: Голубева Алена Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1988

Сын: Широбоков Максим Семенович

Отец ребёнка: не указан

Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Герберт Александрович

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