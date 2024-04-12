Латышев Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛатышев Петр Николаевич

Латышев Петр Николаевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.09.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1861

Отец: Латышев Николай Иванович

Мать: Латышева Параскева Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1885

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Латышева Евдокия Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1886

Сын: Латышев Петр Петрович

Мать ребёнка: Латышева Евдокия Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1890

Сын: Латышев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Латышева Евдокия Николаевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Евдокия Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close