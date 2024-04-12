Латышев Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.09.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1861
Рождение ребёнка
06.07.1885
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Латышева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
15.07.1886
Мать ребёнка: Латышева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
20.11.1890
Мать ребёнка: Латышева Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно