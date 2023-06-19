Латышев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения01.12.1826
Дата смерти19.01.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1826
Отец: Латышев Иван М.
Мать: Латышева Мария Стефанова
Рождение ребёнка
13.06.1860
Мать ребёнка: Латышева Параскева Матвеева
Рождение ребёнка
28.09.1861
Мать ребёнка: Латышева Параскева Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латышев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Латышева Параскева Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.1897
Причина смерти: задержание урины