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Латышев Николай Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.12.1826

Дата смерти

19.01.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1826

Отец: Латышев Иван М.

Мать: Латышева Мария Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1860

Сын: Латышев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Латышева Параскева Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.09.1861

Сын: Латышев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Латышева Параскева Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латышев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Латышева Параскева Матвеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Параскева Матвеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
19.01.1897
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: задержание урины