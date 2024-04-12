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Латышева (-) Мария Стефанова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

15.08.1887

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1826

Сын: Латышев Николай Иванович

Отец ребёнка: Латышев Иван М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.05.1829

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Латышев Иван М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1831

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Латышев Иван М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1835

Дочь: Некрасова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Латышев Иван М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Латышев Иван М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Латышев Василий Иванович

Отец ребёнка: Латышев Иван М.

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Иван М.

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.08.1887
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость
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