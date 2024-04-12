Латышева (-) Мария Стефанова
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти15.08.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
01.12.1826
Отец ребёнка: Латышев Иван М.
Рождение ребёнка
10.05.1829
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Латышев Иван М.
Рождение ребёнка
24.10.1831
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Латышев Иван М.
Рождение ребёнка
22.04.1835
Дочь: Некрасова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Латышев Иван М.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Латышев Иван М.
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Латышев Иван М.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латышев Иван М.
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.08.1887
Причина смерти: старость