Латышева (-) Параскева Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (-) Параскева Матвеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1860

Сын: Латышев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Латышев Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.09.1861

Сын: Латышев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Латышев Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латышев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Латышев Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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