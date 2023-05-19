Латышева (-) Параскева Матвеева
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1860
Отец ребёнка: Латышев Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1861
Отец ребёнка: Латышев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латышев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Латышев Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно