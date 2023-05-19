Латышева (-) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.07.1885
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Латышев Петр Николаевич
Рождение ребёнка
15.07.1886
Отец ребёнка: Латышев Петр Николаевич
Рождение ребёнка
20.11.1890
Отец ребёнка: Латышев Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно