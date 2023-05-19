Латышева (-) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (-) Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1885

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Латышев Петр Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1886

Сын: Латышев Петр Петрович

Отец ребёнка: Латышев Петр Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1890

Сын: Латышев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Латышев Петр Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Петр Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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