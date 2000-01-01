Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Комаров Онуфрий
Отец ребёнка: Комаров Еремей Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Комаров Никифор
Отец ребёнка: Комаров Еремей Иванович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Комаров Михаил
Отец ребёнка: Комаров Еремей Иванович
Смерть
Неизвестно