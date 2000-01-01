Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Комаров Онуфрий

Отец ребёнка: Комаров Еремей Иванович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Комаров Никифор

Отец ребёнка: Комаров Еремей Иванович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Комаров Михаил

Отец ребёнка: Комаров Еремей Иванович

Смерть
Неизвестно
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