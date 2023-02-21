Комаров Еремей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Комаров Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1795
Сын: Комаров Григорий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1799
Сын: Комаров Алексей
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1815
Сын: Комаров Онуфрий
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Комаров Никифор
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Комаров Михаил
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
1829