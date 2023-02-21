Комаров Еремей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Еремей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Комаров Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1795

Сын: Комаров Григорий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1799

Сын: Комаров Алексей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1815

Сын: Комаров Онуфрий

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Комаров Никифор

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1824

Сын: Комаров Михаил

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
1829
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