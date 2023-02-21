Комаров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Комаров Еремей Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1805
Сын: Комаров Севастьян
Мать ребёнка: Комарова Агафья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Комаров Аким
Мать ребёнка: Комарова Агафья
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Комарова Агафья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Комаров Никифор
Мать ребёнка: Комарова Агафья
Смерть
1842