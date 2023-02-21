Комаров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Комаров Еремей Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1805

Сын: Комаров Севастьян

Мать ребёнка: Комарова Агафья

Рождение ребёнка
1815

Сын: Комаров Аким

Мать ребёнка: Комарова Агафья

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Комарова Агафья

Рождение ребёнка
1824

Сын: Комаров Никифор

Мать ребёнка: Комарова Агафья

Смерть
1842
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