Комаров Аким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомаров Аким

Комаров Аким

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Комаров Иван

Мать: Комарова Агафья

Смерть
1830
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close