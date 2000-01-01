Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Комаров Никифор
Комаров Никифор
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Дата смерти
1842
Пол
Мужской
Отец
Комаров Иван
1784 г.р.
Мать
Комарова Агафья
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
Комаров Иван
Мать:
Комарова Агафья
Смерть
1842
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия