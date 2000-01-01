Комаров Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Комаров Еремей Иванович
Мать: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Комарова Агриппина Егоровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Комарова Агриппина Егоровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Комаров Иван
Мать ребёнка: Комарова Анастасия Савельева
Рождение ребёнка
1858
Сын: Комаров Ефим
Мать ребёнка: Комарова Анастасия Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно