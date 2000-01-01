Комаров Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Комаров Еремей Иванович

Мать: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Комарова Агриппина Егоровна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Комарова Агриппина Егоровна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Комаров Иван

Мать ребёнка: Комарова Анастасия Савельева

Рождение ребёнка
1858

Сын: Комаров Ефим

Мать ребёнка: Комарова Анастасия Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Анастасия Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Агриппина Егоровна

Смерть
Неизвестно
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