Комарова Анастасия Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Анастасия Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Комаров Иван

Отец ребёнка: Комаров Никифор

Рождение ребёнка
1858

Сын: Комаров Ефим

Отец ребёнка: Комаров Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Никифор

Смерть
Неизвестно
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