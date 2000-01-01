Комарова Анастасия Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Комаров Иван
Отец ребёнка: Комаров Никифор
Рождение ребёнка
1858
Сын: Комаров Ефим
Отец ребёнка: Комаров Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комаров Никифор
Смерть
Неизвестно