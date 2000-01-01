Комаров Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Комаров Еремей Иванович
Мать: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Комаров Селиверст
Мать ребёнка: Комарова Ксения Кузьмина
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Комарова Ксения Кузьмина
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Арина
Мать ребёнка: Комарова Ксения Кузьмина
Рождение ребёнка
1863
Сын: Комаров Лукьян
Мать ребёнка: Комарова Ксения Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Ксения Кузьмина
Смерть
Неизвестно