Комаров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Комаров Еремей Иванович

Мать: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Комаров Селиверст

Мать ребёнка: Комарова Ксения Кузьмина

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Комарова Ксения Кузьмина

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Арина

Мать ребёнка: Комарова Ксения Кузьмина

Рождение ребёнка
1863

Сын: Комаров Лукьян

Мать ребёнка: Комарова Ксения Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Ксения Кузьмина

Смерть
Неизвестно
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