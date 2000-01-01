Комарова Ксения Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Ксения Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Комаров Селиверст

Отец ребёнка: Комаров Михаил

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Комаров Михаил

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Комаров Михаил

Рождение ребёнка
1863

Сын: Комаров Лукьян

Отец ребёнка: Комаров Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Михаил

Смерть
Неизвестно
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