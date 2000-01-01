Комарова Ксения Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Комаров Селиверст
Отец ребёнка: Комаров Михаил
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Комаров Михаил
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Комаров Михаил
Рождение ребёнка
1863
Сын: Комаров Лукьян
Отец ребёнка: Комаров Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комаров Михаил
Смерть
Неизвестно