Шмелёва (Гарнавитова) Параскева Андреевна
Место рождения
Дата рождения15.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1885
Бракосочетание
29.10.1906
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1907
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Михайлович
Рождение ребёнка
05.12.1909
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Михайлович
Рождение ребёнка
04.11.1911
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Михайлович
Рождение ребёнка
22.01.1914
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Михайлович
Рождение ребёнка
25.02.1915
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно