Шмелёва (Гарнавитова) Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёва (Гарнавитова) Параскева Андреевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1885

Отец: Гарнавитов Андрей Никитович

Мать: Гарнавитова Гликерия Афанасьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
29.10.1906

Муж: Шмелёв Иван Михайлович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1907

Сын: Шмелёв Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1909

Сын: Шмелёв Николай Иванович

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1911

Сын: Шмелёв Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1914

Сын: Шмелёв Василий Иванович

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.02.1915

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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