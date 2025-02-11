Шмелёв Василий Иванович
мужской, родился 22.01.1914, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 08.03.1914, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецШмелёв Иван Михайлович22.08.1886 г.р.
МатьШмелёва (Гарнавитова) Параскева Андреевна15.10.1885 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
22.01.1914
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.03.1914
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область