Шмелёв Василий Иванович 22.01.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Шмелёв Василий Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 22.01.1914, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер 08.03.1914, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Шмелёв Иван Михайлович22.08.1886 г.р.
Мать
Шмелёва (Гарнавитова) Параскева Андреевна15.10.1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1914

Отец: Шмелёв Иван Михайлович

Мать: Шмелёва (Гарнавитова) Параскева Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
08.03.1914
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.