Гарнавитова (Горматова) Гликерия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарнавитова (Горматова) Гликерия Афанасьевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.05.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1857

Отец: Горматов Афанасий Яковлевич

Мать: Горматова Варвара Моисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.01.1878

Муж: Гарнавитов Андрей Никитович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1878

Сын: Гарнавитов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Никитович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.1880

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Никитович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1882

Сын: Гарнавитов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Никитович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.10.1883

Сын: Гарнавитов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Никитович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.10.1885

Дочь: Шмелёва Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Никитович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.01.1888

Сын: Гарнавитов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Никитович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1890

Сын: Гарнавитов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Никитович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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