Гарнавитова (Горматова) Гликерия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения10.05.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1857
Бракосочетание
13.01.1878
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1878
Сын: Гарнавитов Яков Андреевич
Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Никитович
Рождение ребёнка
19.05.1880
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Никитович
Рождение ребёнка
10.06.1882
Сын: Гарнавитов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Никитович
Рождение ребёнка
15.10.1883
Сын: Гарнавитов Яков Андреевич
Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Никитович
Рождение ребёнка
15.10.1885
Дочь: Шмелёва Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Никитович
Рождение ребёнка
05.01.1888
Сын: Гарнавитов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Никитович
Рождение ребёнка
13.03.1890
Сын: Гарнавитов Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Гарнавитов Андрей Никитович
Смерть
Неизвестно