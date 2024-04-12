Потримай (Капица) Евдокия Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай (Капица) Евдокия Устиновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1882

Муж: Потримай Петр Петрович

Рождение ребёнка
12.08.1884

Сын: Потримай Тихон Петрович

Отец ребёнка: Потримай Петр Петрович

Рождение ребёнка
20.06.1886

Сын: Потримай Илья Петрович

Отец ребёнка: Потримай Петр Петрович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Краснокутская Параскева Петровна

Отец ребёнка: Потримай Петр Петрович

Смерть
Неизвестно
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