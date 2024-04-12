Потримай (Капица) Евдокия Устиновна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
24.10.1882
Рождение ребёнка
12.08.1884
Отец ребёнка: Потримай Петр Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1886
Отец ребёнка: Потримай Петр Петрович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Краснокутская Параскева Петровна
Отец ребёнка: Потримай Петр Петрович
Смерть
Неизвестно